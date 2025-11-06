ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та низці областей повітряна тривога через загрозу балістичних ударів

Україна, Четвер 06 листопада 2025 02:03
UA EN RU
У Києві та низці областей повітряна тривога через загрозу балістичних ударів Фото: ворог намагається атакувати Україну ракетами (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Києві та низці областей України 6 листопада, після 1:43, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики з північного сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили в Повітряних Силах о 1:43.

Загроза ракетних ударів зафіксована у північних східних та центральних областях України.

Київська, Чернігівська, Житомирська, Запорізька область - у цих областях оголошена повітряна тривога.

Станом на 1:48 виглядає карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Києві та низці областей повітряна тривога через загрозу балістичних ударів

Зазначимо, що пабліки в Telegram уже повідомили про вибухи в Сумах, куди рухались швидкісні цілі згідно з моніторинговими каналами.

Нагадаємо, близько до опівночі 5 листопада у Дніпропетровській області пролунала серія вибухів. Повідомлялось, що гучно було у Кам'янському.

Також зазначимо, що ввечері 5 листопада росіяни запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголосили повітряну тривогу та загрозу ударів.

