У Києві та низці областей повітряна тривога через загрозу балістичних ударів

У Києві та низці областей України 6 листопада, після 1:43, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики з північного сходу.

Зазначимо, що пабліки в Telegram уже повідомили про вибухи в Сумах, куди рухались швидкісні цілі згідно з моніторинговими каналами.

Станом на 1:48 виглядає карта повітряних тривог має такий вигляд:

Київська, Чернігівська, Житомирська, Запорізька область - у цих областях оголошена повітряна тривога.

Загроза ракетних ударів зафіксована у північних східних та центральних областях України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили в Повітряних Силах о 1:43.

Нагадаємо, близько до опівночі 5 листопада у Дніпропетровській області пролунала серія вибухів. Повідомлялось, що гучно було у Кам'янському.

Також зазначимо, що ввечері 5 листопада росіяни запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголосили повітряну тривогу та загрозу ударів.