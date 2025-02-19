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У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Середа 19 лютого 2025 13:19
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У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:10 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Чернігівській області.

У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:12 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу", - пишуть Повітряні сили.

Окремо додамо, що сьогодні до України з візитом прибув спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно атакує територію України, використовуючи ракети, дрони, артилерію та керовані авіаційні бомби. Зокрема до атак безпілотниками терористи вдаються майже кожної ночі. У ніч на 19 лютого ворог запустив 167 дронів й 2 балістичні ракети "Іскандер".

Під час нічних обстрілів сьогодні постраждала Одеса. Як повідомили у ДТЕК, ворог атакував енергооб'єкт в області.

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