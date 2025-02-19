У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики
У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:10 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Чернігівській області.
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:12 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу", - пишуть Повітряні сили.
Окремо додамо, що сьогодні до України з візитом прибув спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни ворог регулярно атакує територію України, використовуючи ракети, дрони, артилерію та керовані авіаційні бомби. Зокрема до атак безпілотниками терористи вдаються майже кожної ночі. У ніч на 19 лютого ворог запустив 167 дронів й 2 балістичні ракети "Іскандер".
Під час нічних обстрілів сьогодні постраждала Одеса. Як повідомили у ДТЕК, ворог атакував енергооб'єкт в області.
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