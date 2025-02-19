В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

Отдельно добавим, что сегодня в Украину с визитом прибыл спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог.

По состоянию на 13:10 воздушная тревога объявлена в:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно атакует территорию Украины, используя ракеты, дроны, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. В частности к атакам беспилотниками террористы прибегают почти каждую ночь. В ночь на 19 февраля враг запустил 167 дронов и 2 баллистические ракеты "Искандер".

Во время ночных обстрелов сегодня пострадала Одесса. Как сообщили в ДТЭК, враг атаковал энергообъект в области.

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