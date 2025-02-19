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В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Среда 19 февраля 2025 13:19
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В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:10 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Черниговской области.

В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:12 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Угроза применения баллистического вооружения, в областях где объявлена воздушная тревога", - пишут Воздушные силы.

Отдельно добавим, что сегодня в Украину с визитом прибыл спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно атакует территорию Украины, используя ракеты, дроны, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. В частности к атакам беспилотниками террористы прибегают почти каждую ночь. В ночь на 19 февраля враг запустил 167 дронов и 2 баллистические ракеты "Искандер".

Во время ночных обстрелов сегодня пострадала Одесса. Как сообщили в ДТЭК, враг атаковал энергообъект в области.

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