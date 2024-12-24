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У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування ворогом балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 15:40 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Черкаській області; 
  • Харківській області; 
  • Донецькій області; 
  • Запорізькій області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Вінницькій області; 
  • Одеській області; 
  • Миколаївській області; 
  • Херсонській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Полтавській області;
  • Сумській області. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Причина тривоги 

Повітряні сили, як й згадувалось вище, попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу. 

Вибух у Кривому Розі 

Як пишуть місцеві Telegram-канали Кривого Рогу, у місті пролунав вибух. 

Обстріли України 

З початку повномасштабної війни у лютому 2022 року Росія регулярно здійснює обстріли території України, націлюючись на критичну інфраструктуру, житлові будинки та цивільні об'єкти, що нерідко призводить до жертв. 

Вчора, з 10 ранку 23 грудня по 9 ранку 24 грудня, Російська Федерація (РФ) запустила проти України 60 ударних дронів типу Shahed і безпілотники інших типів. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 36 з них. Ще 23 безпілотники були локаційно втрачені. 

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Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривога