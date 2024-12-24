У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Станом на 15:40 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Вінницькій області;

Одеській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Полтавській області;

Сумській області.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина тривоги

Повітряні сили, як й згадувалось вище, попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

Вибух у Кривому Розі

Як пишуть місцеві Telegram-канали Кривого Рогу, у місті пролунав вибух.

Обстріли України

З початку повномасштабної війни у лютому 2022 року Росія регулярно здійснює обстріли території України, націлюючись на критичну інфраструктуру, житлові будинки та цивільні об'єкти, що нерідко призводить до жертв.

Вчора, з 10 ранку 23 грудня по 9 ранку 24 грудня, Російська Федерація (РФ) запустила проти України 60 ударних дронів типу Shahed і безпілотники інших типів. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 36 з них. Ще 23 безпілотники були локаційно втрачені.