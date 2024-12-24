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В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения врагом баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 15:40 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Винницкой области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина тревоги

Воздушные силы, как и упоминалось выше, предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Позже стало известно о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Взрыв в Кривом Роге

Как пишут местные Telegram-каналы Кривого Рога, в городе прогремел взрыв.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Россия регулярно осуществляет обстрелы территории Украины, нацеливаясь на критическую инфраструктуру, жилые дома и гражданские объекты, что нередко приводит к жертвам.

Вчера, с 10 утра 23 декабря по 9 утра 24 декабря, Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 60 ударных дронов типа Shahed и беспилотники других типов. В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 36 из них. Еще 23 беспилотника были локально потеряны. 

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