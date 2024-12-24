В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

По состоянию на 15:40 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Винницкой области;

Одесской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Полтавской области;

Сумской области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина тревоги

Воздушные силы, как и упоминалось выше, предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Позже стало известно о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Взрыв в Кривом Роге

Как пишут местные Telegram-каналы Кривого Рога, в городе прогремел взрыв.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Россия регулярно осуществляет обстрелы территории Украины, нацеливаясь на критическую инфраструктуру, жилые дома и гражданские объекты, что нередко приводит к жертвам.

Вчера, с 10 утра 23 декабря по 9 утра 24 декабря, Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 60 ударных дронов типа Shahed и беспилотники других типов. В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 36 из них. Еще 23 беспилотника были локально потеряны.