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У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Вівторок 26 листопада 2024 12:52
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У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:42 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Донецька область;
  • Запорізька область.

У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:42 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

О 12:37 Повітряні сили заявили про пуски КАБів на межі Донецької та Запорізької областей. Пізніше стало відомо про повторні пуски.

У тому ж числі існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння з півночі.

Обстріли України

Від початку широкомасштабної війни, розпочатої Росією, українські міста та села систематично зазнають обстрілів. Це спричиняє значні руйнування інфраструктури та численні втрати серед мирних жителів. Для атак використовуються різноманітні види озброєння, зокрема ракетні установки, артилерійські системи, бойові дрони та авіаційна техніка.

У ніч на 26 листопада Російська Федерація атакувала Україну:

  • чотирма ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей;
  • 188 безпілотниками типу Shahed й безпілотниками невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 76 ворожих безпілотників.

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