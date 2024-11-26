В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:42 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Донецкая область;
- Запорожская область.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:42 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
В 12:37 Воздушные силы заявили о пусках КАБов на границе Донецкой и Запорожской областей. Позже стало известно о повторных пусках.
В том же числе существует угроза применения врагом баллистического вооружения с севера.
Обстрелы Украины
С начала широкомасштабной войны, начатой Россией, украинские города и села систематически подвергаются обстрелам. Это вызывает значительные разрушения инфраструктуры и многочисленные потери среди мирных жителей. Для атак используются различные виды вооружения, в частности ракетные установки, артиллерийские системы, боевые дроны и авиационная техника.
В ночь на 26 ноября Российская Федерация атаковала Украину:
- четырьмя ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей;
- 188 беспилотниками типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.
Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 76 вражеских беспилотников.
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