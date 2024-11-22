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У Києві та низці областей повітряна тривога (відбій)

П'ятниця 22 листопада 2024 10:20
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У Києві та низці областей повітряна тривога (відбій) Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про рух ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 10:10, повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Житомирській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Полтавській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Харківській області;
  • Донецькій області.

У Києві та низці областей повітряна тривога (відбій)

Фото: карта повітряних тривог станом на 10:10 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

О 10:06 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про рух безпілотника у напрямку Києва. Пізніше уточнювалось, що:

  • БпЛА зафіксовано на межі Черкаської та Київської областей, напрямок руху - південно-західний;
  • БпЛА у Чернігівській області, напрямок руху - південно-західний;
  • нові групи дронів у Сумській області з західним та південно-західними напрямками.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 10:47 в областях почали поступово оголошувати відбій повітряної тривоги.

Обстріли України

Під час повномасштабної війни російські терористи систематично обстрілюють українські міста, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях і школах. Використовуються різні види озброєння, включаючи ракети, дрони-камікадзе, артилерію та авіацію.

Ці дії супроводжуються жертвами серед цивільного населення та значними руйнуваннями інфраструктури.

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