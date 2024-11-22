В Киеве и ряде областей воздушная тревога (отбой)
В Киеве, а также ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о движении ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .
По состоянию на 10:10, воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Житомирской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Полтавской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Харьковской области;
- Донецкая область.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:10 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
В 10:06 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о движении беспилотника в направлении Киева. Позже уточнялось, что:
- БпЛА зафиксирован на границе Черкасской и Киевской областей, направление движения - юго-западное;
- БпЛА в Черниговской области, направление движения - юго-западное;
- новые группы дронов в Сумской области с западным и юго-западными направлениями.
Отбой воздушной тревоги
По состоянию на 10:47 в областях начали постепенно объявлять отбой воздушной тревоги.
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Эти действия сопровождаются жертвами среди гражданского населения и значительными разрушениями инфраструктуры.
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