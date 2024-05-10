У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Станом на 13:11 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Харківській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Сумській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Полтавській області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:11 (alerts.in.ua)

Загроза балістичного озброєння

" Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України.

Обстріл України у ніч на 10 травня

У ніч на 10 травня російські терористи застосували проти України десять ударних дронів типу Shahed-131/136. БпЛА були запущені з території тимчасово окупованого Криму. Зокрема ворог застосував дві зенітні керовані ракети С-300/С-400, які запустив із Бєлгородської області в напрямку Харківської.

Під час захисту неба вдалось знищити всі десять дронів у межах: