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У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Фото: у Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці регіонів України, оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:11 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області;
  • Житомирській області; 
  • Вінницькій області; 
  • Черкаській області; 
  • Харківській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Сумській області; 
  • Донецькій області; 
  • Запорізькій області; 
  • Полтавській області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:11 (alerts.in.ua)

Загроза балістичного озброєння

" Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України. 

Обстріл України у ніч на 10 травня 

У ніч на 10 травня російські терористи застосували проти України десять ударних дронів типу Shahed-131/136. БпЛА були запущені з території тимчасово окупованого Криму. Зокрема ворог застосував дві зенітні керовані ракети С-300/С-400, які запустив із Бєлгородської області в напрямку Харківської. 

Під час захисту неба вдалось знищити всі десять дронів у межах:

  • Одеської; 
  • Миколаївської;
  • Херсонської областей. 

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КиївПовітряна тривога