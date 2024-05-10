У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

У Києві, а також низці регіонів України, оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:11 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:11 (alerts.in.ua)
" Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України.
У ніч на 10 травня російські терористи застосували проти України десять ударних дронів типу Shahed-131/136. БпЛА були запущені з території тимчасово окупованого Криму. Зокрема ворог застосував дві зенітні керовані ракети С-300/С-400, які запустив із Бєлгородської області в напрямку Харківської.
Під час захисту неба вдалось знищити всі десять дронів у межах:
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