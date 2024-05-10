Нічна атака "Шахедів": українські захисники знищили усі дрони росіян
Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ цієї ночі були знищені усі ударні безпілотники, які російські окупанти запускали для атаки по території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні уточнили, що загалом противник для чергового повітряного удару застосував десять дронів-камікадзе типу "Шахед".
"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну - задіяли 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено", - йдеться в заяві Генштабу.
Не тількі "Шахеди", а й ракети
Як пізніше розповів командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, окупанти атакували територію України цієї ночі не тільки "Шахедами", а й ракетами.
Так, пояснив він, ворог запускав 2 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини. А 10 ударних безпілотників - із території тимчасово окупованого Криму.
"В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - розповів Олещук.
Нічна повітряна атака РФ
Раніше повідомлялося, що у ніч на 10 травня війська РФ запустили групи ударних дронів типу "Шахед" у бік Миколаївської та Одеської областей для чергової повітряної атаки. У кількох регіонах була оголошена повітряна тривога.
Пізніше стало відомо, що у Миколаївській області в районі місті Снігурівка було чути вибухи через ударні безпілотники противника.
Крім того, у командуванні Повітряних сил фіксували пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією росіян для ударів по Харківській області.
Додамо, що через ворожу атаку були вибухи у Харкові. Представники керівництва міста та області розповіли, що ворожий удар прийшовся по району житлової забудови. Стало відомо про пожежі у приватних житлових будинка, та про одного потерпілого.
Крім того, удар був завданий росармією і по Дергачах Харківського району.
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