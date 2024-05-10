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В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Фото: в Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также в ряде регионов Украины, объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:11 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Харьковской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Сумской области;
  • Донецкая область;
  • Запорожской области;
  • в Полтавской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:11 (alerts.in.ua)

Угроза баллистического вооружения

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Обстрел Украины в ночь на 10 мая

В ночь на 10 мая российские террористы применили против Украины десять ударных дронов типа Shahed-131/136. БпЛА были запущены с территории временно оккупированного Крыма. В частности враг применил две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400, которые запустил из Белгородской области в направлении Харьковской. 

Во время защиты неба удалось уничтожить все десять дронов в пределах:

  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Херсонской области.

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КиевВоздушная тревога