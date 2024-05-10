В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

В Киеве, а также в ряде регионов Украины, объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 13:11 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:11 (alerts.in.ua)
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
В ночь на 10 мая российские террористы применили против Украины десять ударных дронов типа Shahed-131/136. БпЛА были запущены с территории временно оккупированного Крыма. В частности враг применил две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400, которые запустил из Белгородской области в направлении Харьковской.
Во время защиты неба удалось уничтожить все десять дронов в пределах:
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