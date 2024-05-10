У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики
У Києві, а також низці регіонів України, оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:11 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Харківській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Сумській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Полтавській області.
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:11 (alerts.in.ua)
Загроза балістичного озброєння
" Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України.
Обстріл України у ніч на 10 травня
У ніч на 10 травня російські терористи застосували проти України десять ударних дронів типу Shahed-131/136. БпЛА були запущені з території тимчасово окупованого Криму. Зокрема ворог застосував дві зенітні керовані ракети С-300/С-400, які запустив із Бєлгородської області в напрямку Харківської.
Під час захисту неба вдалось знищити всі десять дронів у межах:
- Одеської;
- Миколаївської;
- Херсонської областей.
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