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У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

П'ятниця 10 травня 2024 13:19
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У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики Фото: у Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці регіонів України, оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:11 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Харківській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Сумській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Полтавській області.

У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:11 (alerts.in.ua)

Загроза балістичного озброєння

" Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України.

Обстріл України у ніч на 10 травня

У ніч на 10 травня російські терористи застосували проти України десять ударних дронів типу Shahed-131/136. БпЛА були запущені з території тимчасово окупованого Криму. Зокрема ворог застосував дві зенітні керовані ракети С-300/С-400, які запустив із Бєлгородської області в напрямку Харківської.

Під час захисту неба вдалось знищити всі десять дронів у межах:

  • Одеської;
  • Миколаївської;
  • Херсонської областей.

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