В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики
В Киеве, а также в ряде регионов Украины, объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 13:11 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Харьковской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Сумской области;
- Донецкая область;
- Запорожской области;
- в Полтавской области.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:11 (alerts.in.ua)
Угроза баллистического вооружения
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Обстрел Украины в ночь на 10 мая
В ночь на 10 мая российские террористы применили против Украины десять ударных дронов типа Shahed-131/136. БпЛА были запущены с территории временно оккупированного Крыма. В частности враг применил две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400, которые запустил из Белгородской области в направлении Харьковской.
Во время защиты неба удалось уничтожить все десять дронов в пределах:
- Одесской;
- Николаевской;
- Херсонской области.
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