В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

В Киеве, а также в ряде регионов Украины, объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 13:11 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Харьковской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Сумской области;

Донецкая область;

Запорожской области;

в Полтавской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:11 (alerts.in.ua)

Угроза баллистического вооружения

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Обстрел Украины в ночь на 10 мая

В ночь на 10 мая российские террористы применили против Украины десять ударных дронов типа Shahed-131/136. БпЛА были запущены с территории временно оккупированного Крыма. В частности враг применил две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400, которые запустил из Белгородской области в направлении Харьковской.

Во время защиты неба удалось уничтожить все десять дронов в пределах: