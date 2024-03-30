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В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики из Крыма

Суббота 30 марта 2024 23:28
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В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики из Крыма Фото: в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозаы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

По состоянию на 23:27, карта воздушных тревог выглядела так:

В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики из Крыма

Обновлено 23:33: отбой воздушной тревоги в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой и Полтавской областях.

Обновлено 23:39: отбой воздушной тревоги в Днепропетровской и Запорожской областях.

Обновлено 23:48: отбой воздушной тревоги в Хмельницкой области.

Массированные обстрелы РФ

В марте российские военные существенно усилили обстрелы Украины дронами типа "Шахед" и ракетами различных типов.

Вечером в субботу, 30 марта, в Харькове прогремели взрывы. Оккупанты ударили управляемым снарядом по гражданской инфраструктуре.

Во время масштабного ракетного обстрела Украины 22 марта, Россия полностью разрушила Змиевскую ТЭС в Харьковской области.

29 марта террористы обстреляли три ТЭС, серьезно повредив их оборудование.

Из-за повреждения объектов энергетики, в нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений электроэнергии.

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