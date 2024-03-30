В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики из Крыма
В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозаы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).
Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
По состоянию на 23:27, карта воздушных тревог выглядела так:
Обновлено 23:33: отбой воздушной тревоги в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой и Полтавской областях.
Обновлено 23:39: отбой воздушной тревоги в Днепропетровской и Запорожской областях.
Обновлено 23:48: отбой воздушной тревоги в Хмельницкой области.
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