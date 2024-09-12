В Україні повертають відключення світла: де діятимуть графіки

Де вимикатимуть світло

Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області

Столиця, а також вищезгадані регіони повертаються до стабілізаційних відключень світла.

"За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", - пише "ДТЕК".

Полтавська область

Світло вимикатимуть згідно з графіком погодинних відключень. Обмеження також почнуть діяти з 13:00 до 23:00.

Фото: графік відключень світла у Полтаві (t.me/dumkapoltava)

Черкаська область

На території регіону діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть о:

13:00-14:00 3 черга;

14:00-15:00 3 черга;

15:00-16:00 4 черга;

16:00-17:00 4 черга;

17:00-18:00 5 черга;

18:00-19:00 5 черга;

19:00-20:00 6 черга;

20:00-21:00 6 черга;

21:00-22:00 1 черга;

22:00-23:00 1 черга.

Сумська область

Як й в інших областях, відключення діятимуть з 13:00 до 23:00 в обсязі однієї черги. Спершу вимикатимуть 6-у чергу.

За словами голови Сумської міської ради Олександра Лисенка, окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру області.

Миколаївська область

Обмеження також діятимуть з 13:00 до 23:00 в обсязі однієї черги. Світло вимикатимуть:

1 черга: 20:00 - 22:00;

2 черга: 14:00 - 16:00;

3 черга: 22:00 - 23:00;

4 черга: 16:00 - 18:00;

5 черга: 18:00 - 20:00;

6 черга: 13:00 - 14:00;

Чернігівська область

З 13:00 до 24:00 застосовуватиметься одна черга графіка погодинних відключень.

"За доведених обмежень обсягом однієї черги задіюються чорні зони графіку, двох черг - чорні та червоні зони, трьох черг - чорні, червоні та сині зони", - пояснили в АТ "Чернігівобленерго".

Фото: графік відключення світла у Чернігівській області (t.me/chernigivoblenergo)

Хмельницька область

З 13:00 до 23:00 запроваджуються погодинні відключення в розмірі однієї черги.

Фото: графік відключення світла у Хмельницькій області (t.me/chernigivoblenergo)

Відключення діятимуть до кінця доби

Як пише "Укренерго", графіки застосовуватимуться з 13:00 до 00:00 у:

Києві;

Київській;

Черкаській;

Чернігівській;

Харківській;

Житомирській;

Сумській;

Полтавській;

Запорізькій;

Одеській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Херсонській;

Миколаївській;

Вінницькій;

Чернівецькій;

Хмельницькій областях.

"Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС", - додає "Укренерго".

Ситуація з енергопостачанням в Україні

З початку цього року Росія вже здійснила дев'ять масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні знову запроваджували як аварійні, так і планові відключення електроенергії.

У цей час прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що російські війська готуються до нових ударів по енергосистемі України. Очікується, що окупанти знову використають ракети та безпілотники для атак.