В Украине возвращают отключения света: где будут действовать графики

Сегодня, 12 сентября, Киев, а также ряд областей Украины возвращаются к стабилизационным отключениям света. Ограничения начнут действовать с 13:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ДТЭК".
Столица, а также вышеупомянутые регионы возвращаются к стабилизационным отключениям света.
"По команде "Укрэнерго" с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений ", - пишет "ДТЭК".
Свет будут выключать согласно графику почасовых отключений. Ограничения также начнут действовать с 13:00 до 23:00.
Фото: график отключений света в Полтаве (t.me/dumkapoltava)
На территории региона будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключать в:
Как и в других областях, отключения будут действовать с 13:00 до 23:00 в объеме одной очереди. Сначала будут выключать 6-ю очередь.
По словам главы Сумского городского совета Александра Лысенко, оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру области.
Ограничения также будут действовать с 13:00 до 23:00 в объеме одной очереди. Свет будут выключать:
С 13:00 до 24:00 будет применяться одна очередь графика почасовых отключений.
"При доказанных ограничениях объемом одной очереди задействуются черные зоны графика, двух очередей - черные и красные зоны, трех очередей - черные, красные и синие зоны", - пояснили в АО "Черниговоблэнерго".
Фото: график отключения света в Черниговской области (t.me/chernigivoblenergo)
С 13:00 до 23:00 вводятся почасовые отключения в размере одной очереди.
Фото: график отключения света в Хмельницкой области (t.me/chernigivoblenergo)
Как пишет "Укрэнерго", графики будут применяться с 13:00 до 00:00 в:
"Причина введения ограничений - снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС", - добавляет "Укрэнерго".
С начала этого года Россия уже осуществила девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране снова вводили как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.
В это время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что российские войска готовятся к новым ударам по энергосистеме Украины. Ожидается, что оккупанты снова используют ракеты и беспилотники для атак.
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