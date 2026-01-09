У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Масований удар

Нагадаємо, в ніч проти 9 січня російські окупанти завдали по Україні масованого удару. Примітно, що така атака сталася на тлі негоди по всій Україні, зокрема, йдеться про різке похолодання.

Окупанти й цього разу вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок такої атаки близько половини багатоповерхівок Києва залишилися без теплопостачання.

Також складною ситуація залишається і з електропостачанням. У деяких споживачів світло відсутнє більше 14 годин, енергетики продовжують ремонтні роботи.

Росіяни для атаки задіяли навіть свою балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Вони вдарили таким озброєнням по Львівській області.