В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Массированный удар

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар. Примечательно, что такая атака произошла на фоне непогоды по всей Украине, в частности, речь о резком похолодании.

Оккупанты и в этот раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры. В результате такой атаки около половины многоэтажек Киева остались без теплоснабжения.

Также сложной ситуация остается и с электроснабжением. У некоторых потребителей свет отсутствует более 14 часов, энергетики продолжают ремонтные работы.

Россияне для атаки задействовали даже свою баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Они ударили таким вооружением по Львовской области.