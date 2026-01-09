RU

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей была объявлена тревога (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде областей сегодня, 9 января, вечером была объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза пуска баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 19:29 воздушная тревога объявлена в: Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях. 

Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот)

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сказано в сообщении Воздушных сил. 

Массированный удар

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар. Примечательно, что такая атака произошла на фоне непогоды по всей Украине, в частности, речь о резком похолодании.

Оккупанты и в этот раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры. В результате такой атаки около половины многоэтажек Киева остались без теплоснабжения.

Также сложной ситуация остается и с электроснабжением. У некоторых потребителей свет отсутствует более 14 часов, энергетики продолжают ремонтные работы.

Россияне для атаки задействовали даже свою баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Они ударили таким вооружением по Львовской области.

