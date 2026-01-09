ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 19:30
У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві та низці областей було оголошено тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей сьогодні, 9 січня, ввечері було оголошено повітряну тривогу. Причиною є загроза пуску балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 19:29 повітряну тривогу оголошено в: Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістикиФото: карта повітряних тривог в Україні (скріншот)

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Масований удар

Нагадаємо, в ніч проти 9 січня російські окупанти завдали по Україні масованого удару. Примітно, що така атака сталася на тлі негоди по всій Україні, зокрема, йдеться про різке похолодання.

Окупанти й цього разу вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок такої атаки близько половини багатоповерхівок Києва залишилися без теплопостачання.

Також складною ситуація залишається і з електропостачанням. У деяких споживачів світло відсутнє більше 14 годин, енергетики продовжують ремонтні роботи.

Росіяни для атаки задіяли навіть свою балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Вони вдарили таким озброєнням по Львівській області.

