В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей сегодня, 9 января, вечером была объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза пуска баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

По состоянию на 19:29 воздушная тревога объявлена в: Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Массированный удар

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар. Примечательно, что такая атака произошла на фоне непогоды по всей Украине, в частности, речь о резком похолодании.

Оккупанты и в этот раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры. В результате такой атаки около половины многоэтажек Киева остались без теплоснабжения.

Также сложной ситуация остается и с электроснабжением. У некоторых потребителей свет отсутствует более 14 часов, энергетики продолжают ремонтные работы.

Россияне для атаки задействовали даже свою баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Они ударили таким вооружением по Львовской области.