У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 6 січня у Києві та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА і канал Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні о 03:06.

Водночас цю інформацію підтверджують і військові. За даними Повітряних сил, наразі є загроза балістики з півночі.

Новина доповнюється...

Війна в Україні