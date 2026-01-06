RU

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 6 января в Киеве и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА и канал Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении в 03:06.

В то же время эту информацию подтверждают и военные. По данным Воздушных сил, сейчас есть угроза баллистики с севера.

Обновлено в 03:18

В Киеве и областях начались отбои тревог.

Где объявляли тревогу

По состоянию на 03:09 карта воздушных тревог выглядела так. Как можно увидеть, сигнал был в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кропивницкой, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

 

Обстрелы Киева

Напомним, что в ночь на 5 января в Киеве и большинстве других областей также объявляли воздушную тревогу. Причины были разные - дроны, баллистика, а во время двух взлетов МиГ-31К в стране дважды была масштабная тревога.

Вчерашняя ночь была для Киева неспокойной и имела последствия. В частности, в Оболонском районе из-за дроновой атаки РФ пострадало частное медицинское учреждение, из-за чего понадобилась эвакуация пациентов.

Позже на ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и отметил, что партнерам Украины не следует забывать, что ПВО нужна ежедневно.

