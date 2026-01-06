В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении в 03:06.

В то же время эту информацию подтверждают и военные. По данным Воздушных сил, сейчас есть угроза баллистики с севера.

Обновлено в 03:18

В Киеве и областях начались отбои тревог.

Где объявляли тревогу

По состоянию на 03:09 карта воздушных тревог выглядела так. Как можно увидеть, сигнал был в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кропивницкой, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.