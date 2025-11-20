ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та низці областей оголосили тривогу: у чому причина

Україна, Четвер 20 листопада 2025 19:12
У Києві та низці областей оголосили тривогу: у чому причина Фото: в Україні оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці регіонів сьогодні, 20 листопада, ввечері було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 19:11 повітряну тривогу оголошено в: Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу: у чому причинаФото: карта повітряних тривог (скріншот)

Повітряні сили попередили, що існує загроза пусків балістичних ракет зі східного напрямку.

Масований удар у ніч проти 19 листопада

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 19 листопада завдали по Україні масованого удару з використанням безпілотників і крилатих ракет.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили 476 ударних безпілотників і 47 крилатих ракет, серед яких "Калібри" та Х-101.

Під час атаки ракети Х-101 ударили по висотках у Тернополі. Одна з багатоповерхівок була зруйнована.

Станом на зараз відомо, що загинули щонайменше понад 20 людей. При цьому постраждалих - понад 70.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 листопада, повідомляв, що під завалами шукають ще 22 людини.

