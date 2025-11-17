У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 23:46.

Водночас Повітряні сили ЗСУ теж писали про загрозу балістики, після чого зафіксували швидкісну ціль повз Берестин на Полтавську область.

Через кілька хвилин було зафіксовано ще одну ракету на Харківщині.

Оновлено о 00:00

У Києві та областях почалися відбої тривог.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:51 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонської, Запорізькій та Донецькій областях.