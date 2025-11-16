У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через балістику

Під ранок у неділю 16 листопада у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Так, о 4:56 українські Повітряні Сили повідомили про потенційну загрозу застосування балістичного озброєння з території Брянської області Російської Федерації.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська", - було сказано в офіційному повідомленні.
Зараз очевидно, триває відстеження можливих цілей і маршрутів польоту балістичних снарядів, адже Повітряні сили не повідомляють поки про зони ураження.
Військові закликають громадян дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути готовими до швидкої евакуації у спеціально обладнані укриття.
Станом на 5:10 повітряна тривога оголошена у більшості східних і центральних областей України.
Сигнал тривоги лунає у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Миколаївській, Луганській та Донецькій областях.
Карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, у другій половині дня 15 листопада російські окупанти атакували Запорізький район за допомогою FPV-дрона. Поблизу села Біленьке постраждали місцеві рибалки: одна людина загинула, ще одна отримала поранення.