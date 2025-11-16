У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через балістику

Так, о 4:56 українські Повітряні Сили повідомили про потенційну загрозу застосування балістичного озброєння з території Брянської області Російської Федерації.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська", - було сказано в офіційному повідомленні.

Зараз очевидно, триває відстеження можливих цілей і маршрутів польоту балістичних снарядів, адже Повітряні сили не повідомляють поки про зони ураження.

Військові закликають громадян дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути готовими до швидкої евакуації у спеціально обладнані укриття.

Станом на 5:10 повітряна тривога оголошена у більшості східних і центральних областей України.

Сигнал тривоги лунає у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Миколаївській, Луганській та Донецькій областях.

Карта повітряних тривог виглядає так: