В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 23:46.

В то же время Воздушные силы ВСУ тоже писали об угрозе баллистики, после чего зафиксировали скоростную цель мимо Берестин на Полтавскую область.

Через несколько минут была зафиксирована еще одна ракета на Харьковщине.

Обновлено в 00:00

В Киеве и областях начались отбои тревог.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:51 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.