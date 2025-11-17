RU

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 17 ноября, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики и фиксация ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 23:46.

В то же время Воздушные силы ВСУ тоже писали об угрозе баллистики, после чего зафиксировали скоростную цель мимо Берестин на Полтавскую область.

Через несколько минут была зафиксирована еще одна ракета на Харьковщине.

Обновлено в 00:00

В Киеве и областях начались отбои тревог.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:51 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, что под утро 16 ноября, в Киеве и большинстве других областей на севере, востоке и в центре - тоже объявили воздушную тревогу.

Причиной тоже стала угроза применения баллистического вооружения. Отметим, что когда угроза с северо-восточного направления - тогда тревога звучит в том числе в столице Украины.

Война в Украине