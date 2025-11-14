У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 07:03.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили інформацію про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували швидкісні цілі.

Зокрема, 07:03 була інформація про рух ракети у Харківській області в напрямку Сумської, після чого військові написали про ракету "на" або "повз" Охтирку на Суми. Потім з'явилось ще одне повідомляє про швидкісну ціль у Кіровоградській області "на" або ж "повз" Умань.

Паралельно місцеві пабліки писали про вибухи у Сумах.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.