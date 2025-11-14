В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 07:03.

В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже подтвердили информацию об угрозе применения баллистики, после чего зафиксировали скоростные цели.

В частности, 07:03 была информация о движении ракеты в Харьковской области в направлении Сумской, после чего военные написали о ракете "на" или "мимо" Ахтырки на Сумы. Затем появилось еще одно сообщение о скоростной цели в Кировоградской области "на" или "мимо" Умани.

Параллельно местные паблики писали о взрывах в Сумах.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:08 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.