У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 9 листопада, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики.  Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза з північно-східного напрямку, після чого військові зафіксували у Сумській області швидкісні цілі.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, сьогодні вдень у деяких областях також оголосили тривогу через загрозу застосування балістичної зброї.

Спочатку сигнал був лише в деяких регіонах, але потім поширився і на Київ. Крім того, у ряді областей була загроза атак дронами та авіабомбами.

