RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 9 ноября, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении.

В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза с северо-восточного направления, после чего военные зафиксировали в Сумской области скоростные цели.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:12 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, сегодня днем в некоторых областях тоже объявили тревогу из-за угроза применения баллистического вооружения.

Изначально сигнал был лишь в некоторых регионах, но потом распространился и на Киев. Помимо этого, в ряде областей была угроза атак дронами и авиабомбами.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине