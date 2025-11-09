В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении.

В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза с северо-восточного направления, после чего военные зафиксировали в Сумской области скоростные цели.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:12 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.