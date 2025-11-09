ua en ru
Нд, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

Неділя 09 листопада 2025 23:12
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 9 листопада, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза з північно-східного напрямку, після чого військові зафіксували у Сумській області швидкісні цілі.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

Нагадаємо, сьогодні вдень у деяких областях також оголосили тривогу через загрозу застосування балістичної зброї.

Спочатку сигнал був лише в деяких регіонах, але потім поширився і на Київ. Крім того, у ряді областей була загроза атак дронами та авіабомбами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України