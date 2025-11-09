ua en ru
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

Воскресенье 09 ноября 2025 23:12
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 9 ноября, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении.

В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза с северо-восточного направления, после чего военные зафиксировали в Сумской области скоростные цели.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:12 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, сегодня днем в некоторых областях тоже объявили тревогу из-за угроза применения баллистического вооружения.

Изначально сигнал был лишь в некоторых регионах, но потом распространился и на Киев. Помимо этого, в ряде областей была угроза атак дронами и авиабомбами.

