У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

У суботу ввечері, 1 листопада, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", - йдеться у повідомленні о 19:08.
Повітряні сили ЗСУ теж підтвердили цю інформацію та уточнили, що загроза з північно-східного напрямку.
Ще через кілька хвилин військові зафіксували над Чернігівською областю швидкісну ціль, яка рухалася на південь.
Станом на 19:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня в Києві теж оголосили повітряну тривогу. Тоді причиною сигналу була загроза застосування ударних безпілотників, після чого в столиці працювала протиповітряна оборона.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві можуть дозволити рух по зеленій гілці метро під час повітряної тривоги. Йдеться про Сирецько-Печерську лінію, а саме - про ділянку в районі станцій "Видубичі" - "Славутич", яка проходить над річкою Дніпро.