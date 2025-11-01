UA

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 1 листопада, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", - йдеться у повідомленні о 19:08.

Повітряні сили ЗСУ теж підтвердили цю інформацію та уточнили, що загроза з північно-східного напрямку.

Ще через кілька хвилин військові зафіксували над Чернігівською областю швидкісну ціль, яка рухалася на південь.

Де оголосили тривогу

Станом на 19:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Тривога в Києві

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня в Києві теж оголосили повітряну тривогу. Тоді причиною сигналу була загроза застосування ударних безпілотників, після чого в столиці працювала протиповітряна оборона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві можуть дозволити рух по зеленій гілці метро під час повітряної тривоги. Йдеться про Сирецько-Печерську лінію, а саме - про ділянку в районі станцій "Видубичі" - "Славутич", яка проходить над річкою Дніпро.

