В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги!", - говорится в сообщении в 19:08.

Воздушные силы ВСУ тоже подтвердили эту информацию и уточнили, что угроза с северо-восточного направления.

Еще через несколько минут военные зафиксировали над Черниговской областью скоростную цель, которая двигалась на юг.

Где объявили тревогу

По состоянию на 19:12 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.