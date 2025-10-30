ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві працює ППО: росіяни атакують столицю дронами

Четвер 30 жовтня 2025 01:37
UA EN RU
У Києві працює ППО: росіяни атакують столицю дронами Фото: людей закликали бути в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 30 жовтня намагаються атакувати Київ дронами. В столиці працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 00:48.

Водночас Повітряні сили ЗСУ писали, що навколо міста зафіксовано ворожі дрони, а згодом вони вже були в районі міста. Тепер в столиці працює ППО.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - додали у КМВА.

Напередодні була інформація, що сили ППО працювали у Київській області.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві працює ППО: росіяни атакують столицю дронами

Обстріли Києва

Нагадаємо, минулих вихідних, 25 і 26 жовтня, росіяни дві ночі поспіль атакували столицю.

У суботу ворог запустив по столиці балістичні ракети. В результаті атаки наслідки фіксувалися в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. На лівому березі столиці були пожежі. Також була інформація про жертви та постраждалих.

В ніч на неділю ворог запустив по столиці ударні дрони. В результаті обстрілу були пошкоджені і частково зруйновані будинки, а якщо говорити в цілому про наслідки - їх фіксували в Деснянському, Оболонському та Дарницькому районах. Відомо, що постраждало 33 людини і ще троє загинули.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ППО Війна в Україні
Новини
Вигадки і фантазії. У ЗСУ спростували заяву Путіна про нібито оточення Куп’янська
Вигадки і фантазії. У ЗСУ спростували заяву Путіна про нібито оточення Куп’янська
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні