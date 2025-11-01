У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

У суботу ввечері, 1 листопада, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", - йдеться у повідомленні о 19:08.

Повітряні сили ЗСУ теж підтвердили цю інформацію та уточнили, що загроза з північно-східного напрямку.

Ще через кілька хвилин військові зафіксували над Чернігівською областю швидкісну ціль, яка рухалася на південь.

Де оголосили тривогу

Станом на 19:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.