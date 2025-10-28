У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України ввечері вівторка, 28 жовтня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 16:45.
А згодом він поширився на низку областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили Повітряні сили.
Оновлено о 17:10
В Україні відбій загрози балістичного удару.
Окрім цього варто зауважити, що у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу удару керованими авіаційними бомбами. А також через загрозу ударних безпілотників росіян.
Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, цієї ночі російська армія здійснила чергову атаку на територію України, використавши 38 ударних безпілотників.
Станом на 9:00 сили ППО знищили або нейтралізували 26 російських дронів на півночі та сході України. Водночас зафіксовано влучання 12 безпілотників у чотирьох населених пунктах, а в іншому районі зафіксовано падіння уламків збитих апаратів
Цієї ночі російська війська знову атакували північні регіони України. Основною ціллю ворога було місто Чернігів та Чернігівська область - виникло кілька пожеж, постраждала жінка.