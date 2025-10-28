В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины вечером вторника, 28 октября, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 16:45.
А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.
Обновлено в 17:10
В Украине отбой угрозы баллистического удара.
Кроме этого стоит заметить, что в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы удара управляемыми авиационными бомбами. А также из-за угрозы ударных беспилотников россиян.
Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.
Напомним, по данным Воздушных сил, этой ночью российская армия совершила очередную атаку на территорию Украины, использовав 38 ударных беспилотников.
По состоянию на 9:00 силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 26 российских дронов на севере и востоке Украины. В то же время зафиксировано попадание 12 беспилотников в четырех населенных пунктах, а в другом районе зафиксировано падение обломков сбитых аппаратов
Этой ночью российские войска снова атаковали северные регионы Украины. Основной целью врага был город Чернигов и Черниговская область - возникло несколько пожаров, пострадала женщина.