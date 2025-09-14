UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 14 вересня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 21:46.

Перед цим військові поінформували, що у Чернігівській області зафіксовано ворожі дрони, які рухаються курсом на Київську область. Після цього дрони летіли вже в напрямку Києва з північно-східного напрямку.

Оновлено о 22:01

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:51 карта Повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

 

Тривога в Києві та інших областях України

Нагадаємо, сьогодні вдень у столиці та ряді інших областей також оголошували сигнал повітряної тривоги. Тоді він був пов'язаний із загрозою застосування балістичної зброї.

Військові уточнювали, що загроза була з північно-східного напрямку.

