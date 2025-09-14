В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 21:46.

Перед этим военные проинформировали, что в Черниговской области зафиксированы вражеские дроны, которые движутся курсом на Киевскую область. После этого дроны летели уже в направлении Киева с северо-восточного направления.

Обновлено в 22:01

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:51 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской и Сумской областях.