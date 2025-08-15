UA

У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 15 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування ракетного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні о 00:34.

Водночас військові зафіксували швидкісну ціль на Чернігівську область через Сумську.

Оновлено о 01:43

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:38 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, та Харківській областях.

Російські атаки на Україну

Нагадаємо, що росіяни регулярно завдають ударів по українських містах і прифронтових населених пунктах. Для цього ворог використовує дрони, ракети і авіабомби.

Хоча напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна сьогодні на Алясці - атаки по Україні зменшилися. Однак сигнали тривоги нікуди не поділися.

Зазначимо, що кілька годин тому в Києві та ряді областей України теж оголошували тривогу. Тоді причиною сигналу стала загроза застосування балістичної зброї.

