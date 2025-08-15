У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Російські атаки на Україну

Нагадаємо, що росіяни регулярно завдають ударів по українських містах і прифронтових населених пунктах. Для цього ворог використовує дрони, ракети і авіабомби.

Хоча напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна сьогодні на Алясці - атаки по Україні зменшилися. Однак сигнали тривоги нікуди не поділися.

Зазначимо, що кілька годин тому в Києві та ряді областей України теж оголошували тривогу. Тоді причиною сигналу стала загроза застосування балістичної зброї.