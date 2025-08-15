RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения ракетного вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении в 00:34.

В то же время военные зафиксировали скоростную цель на Черниговскую область через Сумскую.

Обновлено в 01:43

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях.

Российские атаки на Украину

Напомним, что россияне регулярно наносят удары по украинским городам и прифронтовым населенным пунктам. Для этого враг использует дроны, ракеты и авиабомбы.

Хотя в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина сегодня на Аляске - атаки по Украине уменьшились. Однако сигналы тревоги никуда не делись.

Отметим, что несколько часов назад в Киеве и ряде областей Украины тоже объявляли тревогу. Тогда причиной сигнала стала угроза применения баллистического вооружения.

КиевВойна в Украине