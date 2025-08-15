В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

"Угроза применения ракетного вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении в 00:34.

В то же время военные зафиксировали скоростную цель на Черниговскую область через Сумскую.

Обновлено в 01:43

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях.