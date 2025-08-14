ua en ru
У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Четвер 14 серпня 2025 20:14
У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей у четвер, 14 серпня, оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 20:13 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили в Повітряних силах.

Також військові уточнили, що на півночі Дніпропетровської області зафіксували швидкісну ціль. Вона летить на південь.

Удар по Сумській області

Нагадаємо, вчора, 13 серпня пізно ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Метою стало одне із сіл Середино-Будської громади.

Внаслідок атаки постраждала 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік.

Дівчинку госпіталізували, загроз її життю немає. При цьому чоловіка відпустили на амбулаторне лікування.

Росіяни такою атакою пошкодили приватні будинки та транспорт.

