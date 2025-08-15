ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

П'ятниця 15 серпня 2025 00:38
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 15 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування ракетного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні о 00:34.

Водночас військові зафіксували швидкісну ціль на Чернігівську область через Сумську.

Оновлено о 01:43

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:38 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, та Харківській областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Російські атаки на Україну

Нагадаємо, що росіяни регулярно завдають ударів по українських містах і прифронтових населених пунктах. Для цього ворог використовує дрони, ракети і авіабомби.

Хоча напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна сьогодні на Алясці - атаки по Україні зменшилися. Однак сигнали тривоги нікуди не поділися.

Зазначимо, що кілька годин тому в Києві та ряді областей України теж оголошували тривогу. Тоді причиною сигналу стала загроза застосування балістичної зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія