У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина
В ніч на 15 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна небезпека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.
"Загроза застосування ракетного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні о 00:34.
Водночас військові зафіксували швидкісну ціль на Чернігівську область через Сумську.
Оновлено о 01:43
У Києві оголосили відбій тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:38 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, та Харківській областях.
Російські атаки на Україну
Нагадаємо, що росіяни регулярно завдають ударів по українських містах і прифронтових населених пунктах. Для цього ворог використовує дрони, ракети і авіабомби.
Хоча напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна сьогодні на Алясці - атаки по Україні зменшилися. Однак сигнали тривоги нікуди не поділися.
Зазначимо, що кілька годин тому в Києві та ряді областей України теж оголошували тривогу. Тоді причиною сигналу стала загроза застосування балістичної зброї.