В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

В ночь на 15 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения ракетного вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении в 00:34. В то же время военные зафиксировали скоростную цель на Черниговскую область через Сумскую. Обновлено в 01:43 В Киеве объявили отбой тревоги. Где объявили тревогу По состоянию на 00:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях.