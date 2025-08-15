В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина
В ночь на 15 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала ракетная опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.
"Угроза применения ракетного вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении в 00:34.
В то же время военные зафиксировали скоростную цель на Черниговскую область через Сумскую.
Обновлено в 01:43
В Киеве объявили отбой тревоги.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях.
Российские атаки на Украину
Напомним, что россияне регулярно наносят удары по украинским городам и прифронтовым населенным пунктам. Для этого враг использует дроны, ракеты и авиабомбы.
Хотя в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина сегодня на Аляске - атаки по Украине уменьшились. Однако сигналы тревоги никуда не делись.
Отметим, что несколько часов назад в Киеве и ряде областей Украины тоже объявляли тревогу. Тогда причиной сигнала стала угроза применения баллистического вооружения.