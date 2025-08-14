В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей в четверг, 14 августа, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 20:13 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях. "Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах. Также военные уточнили, что на севере Днепропетровской области зафиксировали скоростную цель. Она летит на юг.