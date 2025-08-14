ua en ru
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Четверг 14 августа 2025 20:14
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде областей в четверг, 14 августа, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 20:13 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах.

Также военные уточнили, что на севере Днепропетровской области зафиксировали скоростную цель. Она летит на юг.

Удар по Сумской области

Напомним, вчера, 13 августа поздно вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. Целью стало одно из сел Середино-Будской громады.

В результате атаки пострадала 7-летняя девочка и 27-летний мужчина.

Девочку госпитализировали, угроз ее жизни нет. При этом мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Россияне такой атакой повредили частные дома и транспорт.

Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
