Чт, 14 серпня
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

Четвер 14 серпня 2025 01:11
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 14 серпня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Ймовірною причиною є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні о 01:07.

Відповідну інформацію підтвердили і в Повітряних силах ЗСУ.

Також зазначимо, що окрім загрози балістики, у низці областей України зафіксовано ворожі дрони.

"Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Хотінь", - додали потім військові.

Оновлено о 01:24

У Києві оголосили відбій тривоги, а Повітряні сили ЗСУ написали про відбій загрози балістики.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

Нагадаємо, що кілька годин тому в Києві та ряді регіонів також оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу також стала загроза застосування балістики, після чого військові фіксували швидкісну ціль.

