У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

В ніч на 14 серпня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Ймовірною причиною є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні о 01:07. Відповідну інформацію підтвердили і в Повітряних силах ЗСУ. Також зазначимо, що окрім загрози балістики, у низці областей України зафіксовано ворожі дрони. "Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Хотінь", - додали потім військові. Оновлено о 01:24 У Києві оголосили відбій тривоги, а Повітряні сили ЗСУ написали про відбій загрози балістики. Де оголосили тривогу Станом на 01:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.