В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

Четверг 14 августа 2025 01:11
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 14 августа в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Вероятной причиной является угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Киевской городской военной администрации.

"Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении в 01:07.

Соответствующую информацию подтвердили и в Воздушных силах ВСУ.

Также отметим, что кроме угрозы баллистики, в ряде областей Украины зафиксированы вражеские дроны.

"Скоростная цель на Сумщине курсом на Хотень", - добавили потом военные.

Обновлено в 01:24

В Киеве объявили отбой тревоги, а Воздушные силы ВСУ написали об отбое угрозы баллистики.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:11 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

Напомним, что несколько часов назад в Киеве и ряде регионов тоже объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала тоже стала угроза применения баллистики, после чего военные фиксировали скоростную цель.

