В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики
В ночь на 14 августа в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Вероятной причиной является угроза баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Киевской городской военной администрации.
"Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении в 01:07.
Соответствующую информацию подтвердили и в Воздушных силах ВСУ.
Также отметим, что кроме угрозы баллистики, в ряде областей Украины зафиксированы вражеские дроны.
"Скоростная цель на Сумщине курсом на Хотень", - добавили потом военные.
Обновлено в 01:24
В Киеве объявили отбой тревоги, а Воздушные силы ВСУ написали об отбое угрозы баллистики.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:11 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что несколько часов назад в Киеве и ряде регионов тоже объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала тоже стала угроза применения баллистики, после чего военные фиксировали скоростную цель.