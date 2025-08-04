У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

У Києві та ще низці областей у понеділок, 4 серпня, ввечері, було оголошено тривогу. Причина - загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

"Загроза застосування балістики з Курська", - уточнили в Повітряних силах.

Станом на 21:15 повітряну тривогу оголошено в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Нічна атака

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня російські окупанти вкотре атакували Україну дронами та ракетами.

За даними Повітряних сил, для атаки росіяни використали 162 ударні дрони, у тому числі "Шахеди", а також одну аеробалістичну ракету "Кинджал".

Українським захисникам вдалося збити або придушити 161 ворожий дрон на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Було одне влучання дрону. Також на дев'яти локаціях в Одеській та Київській областях падали уламки.